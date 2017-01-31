Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, “Torununun Dilinden Kösem Sultan” konulu konferansa katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde düzenlenen konferansa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Nilhan Osmanoğlu konuşmacı olarak katıldığı “Torununun Dilinden Kösem Sultan” konulu konferansta Osmanlı tarihinin en dikkat çekici isimlerinden Kösem Sultan’la ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Sultan II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, sosyal medyadaki "ben de varım" kampanyasına katılmıştı. Osmanoğlu "Cumhurbaşkanımızı Sultan Abdülhamid Han'ın yalnızlığına bırakmamak için evet diyorum’’ demişti. Bu konuyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Nilhan Osmanoğlu, neden "ben de varım" kampanyasına katıldığını açıklamıştı.

Oyunu ‘Evet’ olarak kullanmasının bir çok nedeni olduğunu ifade eden Osmanoğlu, parlamenter sistemin, dava adamı olarak öne çıkanlara engel olduğunu söyledi. Konuyla ilgili örnekler veren Osmanoğlu konuşmasında şu ifadeler yer verdi;