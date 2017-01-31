Düzce Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 1 askerin de bulunduğu değişik meslek gruplarına mensup 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca haklarında adli kontrol kararı verilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen biri diş doktoru toplam 5 kişi ise tutuklandı.
FETÖ'den 5 kişi tutuklandı, 12 kişi gözaltına alındı
31.01.2017 - 09:15 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de, FETÖ soruşturması kapsamında biri doktor 5 kişi tutuklandı, 1'i rütbeli asker 12 kişi ise gözaltına alındı.
Etiketler : düzce,fetö,haberler,
442842 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442842.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER