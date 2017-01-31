Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 1 askerin de bulunduğu değişik meslek gruplarına mensup 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca haklarında adli kontrol kararı verilen ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen biri diş doktoru toplam 5 kişi ise tutuklandı.