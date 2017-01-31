Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, 30 Ocak 2017 tarihinde, 7. Kolordu Komutanlığı Mardin Savur İlçe Jandarma birlikleri tarafından icra edilen Özel Birlik Operasyonu kapsamında, Mardin/Savur/Şenocak Mahallesinde yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen boş bir evde 1400 kg. Amonyum Nitrat ve el yapımı patlayıcı malzemesi ele geçirilmiş, yola döşenmiş halde 500 kg. el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Söz konusu malzemeler ile yola döşenmiş el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.