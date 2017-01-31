Cezayir’in Arzew Limanı’ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı, Marmara Ereğlisi’ne götüren 118 bin 363 groston ağırlığında 290 metre boyundaki ’Lalla Fatma N’Soumer’ adlı Bahama Adaları bandıralı tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-4’ ve ’Kurtarma-10’ isimli römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Marmara denizine doğru yol alan tankerin boğaz çıkışı yapmasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale döneceği bildirildi.
Dev tanker boğazı kapattı
31.01.2017 - 09:51 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 09:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahama Adaları bayraklı 290 metre boyundaki LNG tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Etiketler : boğaz,Çanakkale Boğazı,tanker,
442863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442863.aspx
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