Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161 gününde gün içerisinde meydana gelen gelişmeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 207 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; bu hedeflerden bir kısmı imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Bzagah ve Tadif bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 20 bina, 4 bombalı araç saklama yeri, bir uçaksavar mevzii, bir havan mevzii imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab’da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen bir hava harekatı sonucunda, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir tünel imha edilmiştir" denildi.



TSK, gün içinde icra edilen harekat kapsamında, 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 4 aracında imha edildiğini kaydetti. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 43 EYP’nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 550 EYP ve 55 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.