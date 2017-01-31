Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, CHP Parti Meclis Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, attığı bir tweet nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında sabah ofisinde gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir davayla ilgili duruşmaya katılması gereken Kadıgil, polisler eşliğinde İstanbul Adliyesine getirildi. Kadıgil'in duruşmada ifade verdikten sonra emniyete götürülmesi bekleniyor.



ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Kadıgil'in emniyetteki işlemleri tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Sera Kadıgil Twitter üzerinden provakatif tweetler atarak büyük tepki toplamış, sonrasında hesabını korumaya alarak attığı skandal tweetleri temizlemiş ve Twitter hesabını yeniden herkese açmıştı.

ŞEHİTLERE, EZANA VE İMAMLARA HAKARET ETMİŞTİ

CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil sosyal medya hesabı Twitter üzerinde şehitlere, ezana ve imamlara yönelik çirkin ithamlarda bulunarak çok sayıda provakatif tweet atmıştı.

İŞTE O ÇİRKİN TWEETLERİ

"O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inkemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar", "#Van'a yardım göndermetin gebersin p..enkler" tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı giç anlamamışsınız ve annem.", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?"

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