Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ereğli ilçesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski 5 polis memuru ile bir öğretmen gözaltına alındı. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.