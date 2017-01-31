Ereğli ilçesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski 5 polis memuru ile bir öğretmen gözaltına alındı. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Konya'daki FETÖ operasyonunda 6 kişi daha gözaltına alındı
31.01.2017 - 13:58 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
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