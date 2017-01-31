CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı sebebiyle telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, merhume Ayşe Tüfenkci'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti” denildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Tüfenkci’ye taziye telefonu
31.01.2017 - 19:28 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi, annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı sebebiyle telefonla aradı.
Etiketler : kılıçdaroğlu,bakan tüfenkci,taziye,
443047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443047.aspx
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