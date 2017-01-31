Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy'deki bir eğlence merkezine yönelik terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve getirildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlıların işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 20 gün aynı evde kaldığı Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a saldırı talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Mamaşaripov'un eşi Marhaba Abduloeva ile 7 şüpheli de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı.

Nöbetçi hakimlik, diğer 5 şüphelinin de haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

SALDIRGANIN MONT VE SİGARASININ BULUNDUĞU EV

Şüpheli Maraba Aduloeva'nın telefonunda yapılan incelemede, Laleli'deki bir döviz bürosu soygununa ilişkin kamera görüntülerinin elde edildiği de aktarılan sevk yazısında, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ali Maimaitimin, Kamil Ahmed ve Abduweli Yasin'in, Reina saldırganının olaydan sonra saklanmasına, şüpheliler Abdul Mehmet Aziz, Yasin Mehmed ve Abdulkeremu Maimaitiabudula'nın araçla götürülüp getirilmesinde ve şüpheliler Ruzi Aili'nin de İstanbul'a gelirken karşılanmasında yardım ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden Aili'nin, kimliği tespit edilemeyen bir DAEŞ militanıyla bağlantısının bulunduğu da dile getirilen yazıda, şüphelilerden Doulaiti Maimaitiaili'nin, saldırganın Zeytinburnu'nda kaldığı evin kiracısı olduğu, evde saldırganı sakladığı, evde yapılan aramada saldırganın eylemden sonra giydiği mont ile eylem sırasında, üzerine eylemcinin kan izleri bulunan sigara paketinin elde edildiği anlatıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Khikmatillo Zokirov'un da eylemin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari şüpheli Osman Sadirov ile irtibatlı olduğu ve eylemi gerçekleştiren Masharipov'un ailesini Pendik'e götürdüğü bilgisi de verildi.

Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma, çok yönlü devam ediyor.