Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Köse, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Mustafa Köse'nin Yüksekalan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren babaannesi Fatma Köse, bir haftadır tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Fatma Köse için Muratpaşa Camii'nde düzenlenen törene, Köse ailesinin yanı sıra, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya protokolu ve ailenin yakınları katıldı.

CENAZE NAMAZINI OĞLU KILDIRDI

Cenaze namazını, Fatma Köse'nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan oğlu Prof. Dr. Ali Köse kıldırdı. Prof. Dr. Köse, annesine helallik istediği sırada sesi titredi, Mustafa Köse ise bu esnada gözyaşlarını tutamadı.