Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a seslenen Gökkaya, yaşına rağmen dimdik ayakta durarak, “Ben varım sen de var mısın” diye sordu. Erdoğan’a Kürtçe seslenen nine, ölmeden önce Cumhurbaşkanı’nın yanında yer almak istediğini söyledi.

Şanlıurfa Akil Gençler Platformu tarafından evinde ziyaret edilen nineye gençler hayran kaldı. 117 yaşındaki Fatma Gökkaya’nın 107’nci torunu olan Mustafa Kıvanç Onkur da ninesinin cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana başa gelen 65 hükûmeti, yapılan askerî darbeleri ve koalisyon süreçlerinin hepsini gördüğünü söyledi. Onkur “Biz gençler koalisyonlarla sürekli engellendik. Biz de akil gençler olarak 15 Temmuz’da sahada olduk. Tüm akil gençler sahadaydı. Biz de Fatma ninemizin çektiği sıkıntıları görerek bu duruma ‘dur’ dedik ve referandum sürecine ‘evet’ diyoruz” ifadelerini kullandı.