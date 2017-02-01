MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, 16 Ocak'ta evinde intihara teşebbüs etmişti. Hastanede tedavi gören Sancaklı'dan bugün kötü haber geldi. Hülya Sancaklı, yaşamını yitirdi.
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
01.02.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Kocaeli Millitvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Saffet Sancaklı,
443163 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443163.aspx
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