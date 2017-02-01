MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, 16 Ocak'ta evinde intihara teşebbüs etmişti. Hastanede tedavi gören Sancaklı'dan bugün kötü haber geldi. Hülya Sancaklı, yaşamını yitirdi.