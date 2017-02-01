Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Şu anda biz çok kısa bir süre içerisinde büyük işler yaptık. AR GE için ilk kez 20 milyar doları aştık." dedi.

"HENÜZ HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Hedeflerimizi henüz gerçekleştiremedik ama emin adımlarla ilerliyoruz.

Güvenlik kavramı da artık eskisi gibi değil. Eskiden sadece sınırların ve çıkarların korunması olarak algılanan güvenlik kavramı, kültürel sosyal tedbirleri içerecek şekilde genişledi. Her alanda öncü olmak zorundayız. Her medeniyet kendi teknolojisini üretir. Ecdadımızın yaptığı camiler, kervansaraylar...

"NEDEN BU TEKNOLOJİYİ ÜRETEN BİZ DEĞİLİZ"

Başbakanlığım döneminde verdiğim emirle F klavye kullanılması talimatı verdim ama bir netice elde edemedik. Neden bu teknolojiyi üreten biz değiliz. Eğer siz kendi teknolojinizi üretemiyorsanız onun kültüründe de belirleyici olamazsınız.

Ali Kuşçu'yu, İbn-i Rüşd'ü yetiştirmiş bir medeniyetten geldik. Şu andaki üzüntümüz neredeydik nerede kaldık?

"AR GE İÇİN İLK KEZ 20 MİLYAR DOLARI AŞTIK"

Şu anda biz çok kısa bir süre içerisinde büyük işler yaptık. AR GE için ilk kez 20 milyar doları aştık. ARGE'den çalışan personel sayısı 29 bin idi, hamd olsun 122 bine yükseldi. Yapılanlar önemli ama yapmamız gereken daha çok şey olduğunu biliyoruz.

Tarihimizdeki çalkantılarla baktığımızda temelinde cehaletin, kültürel yozlaşmanın olduğunu görüyoruz.

"FİYAKALI OKULLARDAN MEZUN OLMUŞLAR AMA CAHİLLİKLERİ BAKİ"

FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim ve yardımlaşma konusundaki hassasiyetlerini istismar etti. Bunların öğretmenleri, askerleri fiyakalı okullardan mezun olmuşlar ama cahillikleri baki. Bir şarlatanın peşine takılmış gitmişler."