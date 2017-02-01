Gaziantep’te şubat ayı boyunca açık yer toplantılarının yasaklandığı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla Olağanüstü Hal Kanunu ve İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddelerine dikkat çekildi. Açıklamada, 1-28 Şubat tarihlerinde açık alanlarda yapılacak "açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma ve oturma eylemi" gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.