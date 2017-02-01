Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

Öte yandan daha önce imzalanan fakat askıya alınmış olan anlaşmaların yeniden yürürlüğe girmesine dair temenni olduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın 6-7 Şubat'ta İsrail'e gerçekleştireceği ziyarette turizm fuarına katılmasının öngörüldüğü de belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN İSRAİL'İ ZİYARETİ GÜNDEMDE

Ankara'da gerçekleştirilen istişarelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'e ziyaretinin de görüşüldüğü kaydedildi.

İstişarelerde görüşülen diğer önemli mevzu ise, taraflar arasında 1990'lı yıllarda imzalanan gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi.

Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesiyle, Türkiye-İsrail arasındaki ticaret hacminin artırılmasının planlandığı ifade edildi.