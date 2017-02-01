İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir hastanın içeride bulunanları silahla rehin aldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

Ayrıntılar birazdan...