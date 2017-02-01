Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, BM'nin Kıbrıs özel danışmanı Barth Eide'den yeni barış görüşmelerinin mart ayı başında yapılmasını istedi.



Akıncı ve Anastasiadis'in sabah saatlerinde bir araya geldiğini de aktaran Eide 'Liderler BM'den, garantör olan güçlerle de müzakere edilerek, Kıbrıs Konferansı'nın siyasi düzeyde mart başında yapılması için hazırlanmasını istedi" dedi.



Eide, Akıncı ve Anastasiadis'in ayrıca şubat ayı boyunca sorunlu konuları çözme çabaları kapsamında haftalık görüşmeler yapma konusunda anlaştığını da duyurdu.



5'li Kıbrıs Konferans'ına İngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör ülkeler olarak katılıyor.