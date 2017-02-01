Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, BM'nin Kıbrıs özel danışmanı Barth Eide'den yeni barış görüşmelerinin mart ayı başında yapılmasını istedi.
Akıncı ve Anastasiadis'in sabah saatlerinde bir araya geldiğini de aktaran Eide 'Liderler BM'den, garantör olan güçlerle de müzakere edilerek, Kıbrıs Konferansı'nın siyasi düzeyde mart başında yapılması için hazırlanmasını istedi" dedi.
Eide, Akıncı ve Anastasiadis'in ayrıca şubat ayı boyunca sorunlu konuları çözme çabaları kapsamında haftalık görüşmeler yapma konusunda anlaştığını da duyurdu.
5'li Kıbrıs Konferans'ına İngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör ülkeler olarak katılıyor.
'Cenevre'de 5'li Kıbrıs Konferansı Mart başında
01.02.2017 - 15:25 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıbrıs'ta iki tarafın liderleri Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs Konferansının Mart ayı başında yapılması teklifinde bulundu.
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, BM'nin Kıbrıs özel danışmanı Barth Eide'den yeni barış görüşmelerinin mart ayı başında yapılmasını istedi.
Etiketler : cenevre,kıbrıs görüşmeleri,
443279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443279.aspx
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