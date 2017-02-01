Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da Bilimler Akademisi Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK tarafından üretilen yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaşmadığı eleştirisinde bulundu. Yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesi konusunda konuşan Erdoğan’a İstanbul Anadolu yakasında bulunan 9 belediye ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle önemli bir destek geldi. 9 ilçe belediyesi TÜBİTAK ile protokol imzalayarak PARDUS işletim sistemini kullanmaya başladı. Anadolu yakasında bulunan Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar Belediyesi olmak üzere 9 ilçe belediyesi yerli işletim sistemi olan PARDUS’u kullanma kararı aldı. TÜBİTAK ile 9 belediye arasında PARDUS’un kullanımı konusunda protokol imzalandı.







Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Galerisi’nde imzalanan protokol törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu katıldı.



Protokol kapsamında 9 ilçe belediyesinin teknolojik işletim sistemleri PARDUS olarak değiştirildi. Yerli ve milli bir işletim sistemi olan PARDUS’un kullanılmaya başlanmasıyla hem TÜBİTAK desteklenmiş olacak hem de kullanıma sunulan sistemin yaygınlaşması sağlanacak.