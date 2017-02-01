Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'daki askeri birlikte 2012'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasıyla ilgili davada görev alan yeni mahkeme heyeti soruşturmasının genişletilmesine ve olay sırasında görevli askeri personel ile şehitlerin FETÖ ile bağlantıları olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.

Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda mühimmat deposunda 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili davanın görülmesine Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'ndaki Askeri Mahkeme'de devam edildi. Duruşmada yeni heyet görev aldı.

ANNENİN FERYADI: OĞLUMU 70 KİLO ASKERE GÖNDERDİK, 750 GRAM OLARAK GERİ ALDIK

Duruşmada okunan raporda patlamanın el bombası sonucunda meydana geldiği belirtildi. Rapora tepki gösteren şehit Faruk Ergenç'in babası Bekir Ergenç, oğlunun DNA'sında C4 patlayıcının bulunduğuna dikkat çekti. Anne Satı Ergenç ise patlama sonrasında oğlunun 750 gram olarak kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Ben oğlumu 70 kilo olarak askere gönderdim. Bir çocuğu 3.5 kilo olarak dünyaya getiriyorsunuz. Askerden 750 gram olarak geri aldık. Boş mezara gidip geliyoruz. Bu olayı Allah rızası için aydınlatın. Bu olayda FETÖ'mü var bulun" dedi.

"SANIKLAR ZORLA GETİRİLSİN"

Şehit Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan ise, 4.5 yıldır oğlunun mezar taşını öptüğünü belirterek, "Eğer savaş varsa hep beraber gidelim. Biz buraya gelirken, sanıkların gelmemesi içimi açıtıyor. Savaş mı vardı o saate kadar çalıştırdılar. Hiç mi vicdan azabı çekmeyecekler?" diye konuştu. Aileler ortak söz alarak, sanıkların duruşmaya zorla getirilmesini talep etti.

FETÖ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILACAK

Savcı ise soruşturmanın genişletilerek, olay tarihinde görevli askeri personel ile şehit olan askerlerin FETÖ ile bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için MİT, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüklerine yazıl yazılmasını talep etti. Savcı ayrıca, görevli askeri personel ve şehit askerlerin telefon konuşma analizlerini ayrıntılı şekilde istedi. Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda olay zamanında görevli askeri personel ile şehit askerlerin FETÖ ile bağlantılarının olup olmamasının araştırılmasına, telefon konuşmalarının ayrıntılı olarak incelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti 41. Mühimmat Bölük Komutanlığı'ndan FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan, tutuklanan veya hakkında dava açılan askeri personelin olup olmadığın da araştırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

"BAŞKA GÜÇLER Mİ VAR?"

Duruşmaya katılan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Bunun arkasında mutlaka başka güçler olduğunu düşünüyorum. Onun için bugüne kadar bu somut gerçeğin ortaya çıkarılmamasına ayrıca üzülüyorum. Ailelerimiz olsun, bizler olsun bu patlamada kimlerin eli varsa bu maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılarak suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk