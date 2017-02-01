Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altındağ Sakalar Mahallesi'nde yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişiye, araç içerisinden silahla ateş açıldı. Üç kişi oldukları belirlenen saldırganlar, aynı araçla olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Suriyeli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesinden saldırganlardan birinin C.E. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.