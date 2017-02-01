Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nü darbe girişimiyle ilgili davada, 10. Tanker Üs Komutanlığının giriş nizamiyesinde önlem alan polis ekipleriyle tartışmaları güvenlik kameralarına yansıyan dönemin subayları eski Binbaşı Osman Tunahan Berk ve Üsteğmen Hasan Şahna'nın da arasında yer aldığı 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi 36 sayfalık gerekçeli kararda, TSK'dan ihraç edilen dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ve Üsteğmen Hasan Şahna'nın 20 Ocak'taki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği aktarıldı.

Ayrıca gerekçeli kararda, sanıklardan Şahna'ya, İncirlik Hava Üssü nizamiyesinde darbe girişimi için önlem alan polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildiği de hatırlatıldı.

"Örgütsel amaca uygun tavır sergilediler"

Kararda, Eski Binbaşı Osman Tunahan Berk ve Üsteğmen Hasan Şahna'nın da arasında yer aldığı 5 sanığın, sıralı amirlerin talimatları yerine darbenin başarılı olması yönünde örgütsel amaca uygun tavır sergiledikleri belirtildi.

"Ajanlık faaliyeti ilişkisi kuruldu" vurgusu

FETÖ/PDY'nin haberleşmede kullandığı ByLock isimli programın sadece örgüt mensuplarınca kullanılabilir şekilde tasarlandığı, örgütün yabancı istihbarat servisleriyle ajanlık faaliyeti çerçevesinde ilişki kurduğu kararda yer aldı.

Gerekçeli kararda, Milli İstihbarat Teşkilatının, FETÖ/PDY'nin ajanlık faaliyetleri ve "ByLock" programı ile ilgili tespitlerinin bulunduğu, delillerin hukuki olduğu kaydedildi.

Van'la ilgili soruşturma Ankara'da

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından dönemin Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İncirlik Üssü'ne giderek görüntülere yansıyan Van ve beraberindeki Berk ve Şahna'yı gözaltına almıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'dan ihraç edilen eski 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da arasında yer aldığı 18'i tutuklu 20 asker hakkında FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.