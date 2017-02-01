Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da Bilimler Akademisi Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK tarafından üretilen yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaşmadığı eleştirisinde bulundu. Yerli ve milli teknolojilerin desteklenmesi konusunda konuşan Erdoğan’a İstanbul Anadolu yakasında bulunan 9 belediye ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle önemli bir destek geldi.

PROTOKOL İMZALANDI

9 ilçe belediyesi TÜBİTAK ile protokol imzalayarak PARDUS işletim sistemini kullanmaya başladı. Anadolu yakasında bulunan Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar Belediyesi olmak üzere 9 ilçe belediyesi yerli işletim sistemi olan PARDUS’u kullanma kararı aldı.