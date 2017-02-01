Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin tutuklandı.