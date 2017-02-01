Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin tutuklandı.
Kadir Güntepe tutuklandı
01.02.2017 - 21:56 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'taki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin tutuklandığı öğrenildi.
Etiketler : kadir güntepe,
443365 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443365.aspx
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