Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın en alt katında yaşandı. Otogarın alt katında park halinde bulunan bir otobüste henüz belirlenemeye bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer otobüse de sıçradı. İki otobüs yangında kül olurken, yoğun duman otogarı kapladı. Duman nedeniyle metro istasyonları giriş çıkışlar da bir süre kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.