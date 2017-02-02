Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ablasının çalıştığı kuaföre giden Sinem Şahin (26), boşanma aşamasında olduğu eşi Mustafa Şahin tarafından silahla vuruldu. Şahin daha sonra aynı silahla kendi başına da ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sinem ve Mustafa Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokak ve kuaförde inceleme yaptı. İncelemenin ardından, cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.