Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de saat 20.20'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşme 3 saat sürdü. Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine yönelik Cumhurbaşkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.



Erdoğan ve Yıldırım dün de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir araya gelmişti.