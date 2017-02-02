Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de saat 20.20'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşme 3 saat sürdü. Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine yönelik Cumhurbaşkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erdoğan ve Yıldırım dün de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir araya gelmişti.
Beştepe'de Erdoğan-Yıldırım görüşmesi
02.02.2017 - 00:20 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Başbakan Yıldırım'ı kabul etti. Görüşme 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de saat 20.20'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşme 3 saat sürdü. Kabulün, olağan bir görüşme niteliğinde olduğu kaydedildi.
Etiketler : beştepe,erdoğan,binali,
443385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443385.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER