Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM BÜROSU ANKARA

CHP’li Meclis Başkanlık Divanı üyesi Elif Doğan Türkmen’in 2 milyon liraya yaklaşan haberleşme giderlerinden sonra, diğer CHP’lilerle ilgili faturalar da ortaya çıktı. Türkmen’den sonra Meclis’te en fazla haberleşme gideri CHP’li kâtip üyeler Emre Köprülü ile Özcan Purçu’ya ait olduğu ortaya çıktı. Meclis yönetiminden edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 2016 yılı haberleşme gideri 7 bin 500 lira olurken, CHP’li Türkmen’den sonra diğer CHP’li katip üyelerden Köprülü 373.4 bin, Özcan Purçu ise 181.9 bin liralık haberleşme harcaması yaptı. CHP grup başkanvekillerinden Levent Gök 32 bin 957 lira, Engin Altay 25 bin lira, CHP’li idare amiri Tufan Köse ise Meclis’e 22 bin 300 liralık haberleşme faturası çıkardı. MHP’den grup başkanvekili Erkan Akçay 13 bin 204 lira, MHP’li Zihni Açba 13 bin 199 liralık iletişim harcaması yaparken, haberleşme giderleri konusunda sınırsız hakları olan diğer isimlerin bir yıllık harcamaları şöyle: AK Parti Grup Başkanveki İlknur İnceöz 11 bin 776, AK Partili idare amiri Ahmet Gündoğdu 7 bin 69 lira, AK Partili Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı 6 bin 338, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı 5 bin 695 lira, HDP eski grup başkanvekili İdris Baluken 9 bin 212 lira(10 aylık), HDP’li Meclis Başkanveki Pervin Buldan 7 bin 11 lira.

Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan haberleşme giderlerine yönelik siyasetçilerden de çeşitli açıklamalar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Başkanlık Divanı üyeleri ile bir kısım milletvekillerinin haberleşme giderlerinin sınırsız olmasıyla ilgili bir kararın bulunduğunu, ancak bu kararın ölçüsüzlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

SINIRSIZ HARCAMA OLAMAZ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kâtip üyelerin haberleşme giderlerine de sınırlandırma getirilmesi gerektiğini, sınırsız bir harcama olamayacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türkmen’in iletişim giderlerine ilişkin “Harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde” değerlendirmesinde bulundu.

DİVAN TOPLANIYOR

Milletvekillerinin haberleşme giderlerinin Meclis bütçesinden ödenmesi uygulamasına yönelik TBMM Başkanlık Divanının önümüzdeki günlerde toplanarak yeni bir karar alması bekleniyor. Meclis yönetimi, divan üyeleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanlarının iletişim giderlerine de sınır getirilmesi konusunda çalışma yapıyor.