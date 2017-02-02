Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Valisi Yakup Canbolat yaptığı yazılı açıklamada, 2 Şubat 2017 tarihi itibariyle FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Vali Canbolat, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 51, tutuklanan kişi sayısı bin 650, devlet memurluğundan çıkarılan 2 bin 280’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" dedi.