Konya Valisi Yakup Canbolat yaptığı yazılı açıklamada, 2 Şubat 2017 tarihi itibariyle FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Vali Canbolat, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 51, tutuklanan kişi sayısı bin 650, devlet memurluğundan çıkarılan 2 bin 280’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" dedi.
Konya’da FETÖ’den bin 650 kişi tutuklandı
02.02.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 51 kişinin görevden uzaklaştırıldığını, bin 650 kişinin tutuklandığını ve 2 bin 280 kişinin devlet memurluğundan çıkarıldığını açıkladı.
Etiketler : Konya,
443459 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443459.aspx
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