Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, 14 gün sonra Tokat Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Güntepe, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Güntepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KADİR GÜNTEPE'DEN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Adliyeden cezaevine götürülmek üzere çıkarılan Güntepe, basın mensuplarına, "Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün cumhuriyet savcıları bir araya gelsin Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır" diye konuştu.