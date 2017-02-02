Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Gaziantep, Adıyaman ve  Osmaniye'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün şifreli haberleşme  programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, daha önce açığa alınan, aralarında  başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile polis memurlarının da bulunduğu 38  şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 16'sı adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.