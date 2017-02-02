Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, daha önce açığa alınan, aralarında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile polis memurlarının da bulunduğu 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
22 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı
02.02.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 emniyet mensubundan 22'si tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, daha önce açığa alınan, aralarında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ile polis memurlarının da bulunduğu 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Etiketler : fetö,
443491 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443491.aspx
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