Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, hakkında gözaltı kararı çıkan R.A.'yi ikametinde gözaltına alarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne sevk etti. Buradaki işlemlerinin ardından R.A.’nın Samsun’a gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, bir süre önce R.A.'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alındığı bilgisine ulaşıldı.