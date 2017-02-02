Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30029 Sokak'taki depoda meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle bir çerçi, depo olarak kullandığı yerden taşınmaya başlandı. Bu sırada depo önünden geçen bir vatandaş çerçinin sokağa koyduğu malzemeler arasında bomba yapımında kullanılan kimyasallar olduğunu düşünüp polisi aradı.

Olay yerine polis merkezi ve terör ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlarla depoya gelen terör ekipleri bir süre inceleme yaptı. Bu sırada olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri de çağrıldı. Bir polis ise depo önünde uzun namlulu silahla nöbet tuttu. Bir süre sonra yapılan incelemede depoda bomba yapımında kullanılan kimyasal olmadığı belirlendi. Polis depoda bulunan kimyasalların incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.