Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2’nci Dairesi tarafından açığa alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da Güler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Güler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Safranbolu Başsavcısı gözaltına alındı
02.02.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alındı.
Etiketler : Safranbolu başsavcısı,fetö,
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