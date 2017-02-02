Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2’nci Dairesi tarafından açığa alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da Güler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Güler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.