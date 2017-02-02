Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim olaylarının ardından Batman'dan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG kamplarına katıldıktan bir süre sonra kaçan 15 yaşındaki İ.A, "Batman Belediyesi önünden kalkan minibüslerle arkadaşlarımın isteği doğrultusunda Kobani'ye geçtik. Orada bizi YPG sorumlusu bir örgüt mensubu karşıladı. Ben eve döneceğimi söyledim. Ancak 'eğitim aldıktan sonra dönersiniz' diyerek bırakmadılar." ifadesini kullandı.



Suriye'deki terör örgütü YPG kamplarında bulunduğu sırada pişman olarak kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan İ.A, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı.



İfadesinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılan gençlerin Batman Belediyesi önünde araçlara bindirilerek götürüldüklerini belirten İ.A, şunları kaydetti:



"Batman Belediyesi önünden kalkan minibüslerle arkadaşlarımın isteği doğrultusunda Kobani'ye geçtik. Orada bizi YPG sorumlusu bir örgüt mensubu karşıladı. Ben eve döneceğimi söyledim. Ancak 'eğitim aldıktan sonra dönersiniz' diyerek bırakmadılar. Terör örgütü YPG mensuplarından yaklaşık 20 gün silah eğitimi aldım."



Eğitim sonrası iki arkadaşıyla kaçma teşebbüsünde bulunduğunu vurgulayan İ.A, teröristlerin kendilerini yakalayıp ayrı ayrı yerlere gönderdiğini ifade etti.



İ.A, örgüt mensuplarının kendisine verdiği uzun namlulu silah ile Tilhamiz bölgesinde nöbet tuttuğunu, bu bölgede terör örgütü DEAŞ ile bir kez çatışmaya girdiğini bildirerek, örgüte katıldıktan sonra büyük pişmanlık yaşadığını aktardı. İ.A, ifadesinde şu bilgilere yer verdi:



"Bu nedenle babamı aradım, beni götürmesini istedim. Babam 2015 yılında yanıma gelerek beni almak istedi. Ancak benim babamla gitmeme izin vermediler. İçerisinde bulunduğumuz binanın bir odasında babamla görüştüğüm sırada babam bana bin dolar verdi ve bir şekilde buradan kaçmamı söyledi."



"Bin dolar rüşvet verdim"



Bir süre sonra Suriye'de tanıştığı bir arkadaşından destek istediğini anlatan İ.A, babasının verdiği bin doları verdiği arkadaşının dayısının kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti.



İ.A, şöyle devam etti:



"Araba ile sınıra yakın bir yere geldik. Boş arazide uzun süre koştuktan sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaştığımızda arkadaşımın dayısı yanımdan ayrıldı. Bilmediğim bir yerde gece saklandım. Daha sonra Kızıltepe'de yolda bir araç durdurarak Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarına geldim. Burada da yolda bir araç durdurup Batman'a ulaşarak ailemin yanına gittim. Kendimi iyi hissetmediğim için bir süre evde kaldım."



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini anlatan İ.A, "Üzerime atılı suçlamaları bu haliyle kabul ediyorum. Ben tutuklanırsam cezaevinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kaldığı odalarda kalmak istemiyorum. Onlarla görüşmek istemiyorum. Bana zarar da verebilirler. Artık onlarla görüşmek istemiyorum. Örgütle bağımı tamamen kopardım." dedi.



Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Etkin Pişmanlık" hükümleri uygulanan İ.A'nın, adli kontrol şartıyla ailesine teslim edildiği öğrenildi.