HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim  olaylarının ardından Batman'dan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG  kamplarına katıldıktan bir süre sonra kaçan 15 yaşındaki İ.A, "Batman Belediyesi  önünden kalkan minibüslerle arkadaşlarımın isteği doğrultusunda Kobani'ye geçtik.  Orada bizi YPG sorumlusu bir örgüt mensubu karşıladı. Ben eve döneceğimi  söyledim. Ancak 'eğitim aldıktan sonra dönersiniz' diyerek bırakmadılar."  ifadesini kullandı. 
 
Suriye'deki terör örgütü YPG kamplarında bulunduğu sırada pişman  olarak kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan İ.A, Batman Cumhuriyet  Başsavcılığına verdiği ifadede yaşadıklarını anlattı.
 
İfadesinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılan  gençlerin Batman Belediyesi önünde araçlara bindirilerek götürüldüklerini  belirten İ.A, şunları kaydetti:
 
"Batman Belediyesi önünden kalkan minibüslerle arkadaşlarımın isteği  doğrultusunda Kobani'ye geçtik. Orada bizi YPG sorumlusu bir örgüt mensubu  karşıladı. Ben eve döneceğimi söyledim. Ancak 'eğitim aldıktan sonra dönersiniz'  diyerek bırakmadılar. Terör örgütü YPG mensuplarından yaklaşık 20 gün silah  eğitimi aldım."
 
Eğitim sonrası iki arkadaşıyla kaçma teşebbüsünde bulunduğunu  vurgulayan İ.A, teröristlerin kendilerini yakalayıp ayrı ayrı yerlere  gönderdiğini ifade etti.
 
İ.A, örgüt mensuplarının kendisine verdiği uzun namlulu silah ile  Tilhamiz bölgesinde nöbet tuttuğunu, bu bölgede terör örgütü DEAŞ ile bir kez  çatışmaya girdiğini bildirerek, örgüte katıldıktan sonra büyük pişmanlık  yaşadığını aktardı. İ.A, ifadesinde şu bilgilere yer verdi:
 
"Bu nedenle babamı aradım, beni götürmesini istedim. Babam 2015  yılında yanıma gelerek beni almak istedi. Ancak benim babamla gitmeme izin  vermediler. İçerisinde bulunduğumuz binanın bir odasında babamla görüştüğüm  sırada babam bana bin dolar verdi ve bir şekilde buradan kaçmamı söyledi."
 
"Bin dolar rüşvet verdim"
 
Bir süre sonra Suriye'de tanıştığı bir arkadaşından destek istediğini  anlatan İ.A, babasının verdiği bin doları verdiği arkadaşının dayısının kaçmasına  yardımcı olduğunu belirtti.
 
İ.A, şöyle devam etti:
 
"Araba ile sınıra yakın bir yere geldik. Boş arazide uzun süre  koştuktan sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesine yaklaştığımızda arkadaşımın dayısı  yanımdan ayrıldı. Bilmediğim bir yerde gece saklandım. Daha sonra Kızıltepe'de  yolda bir araç durdurarak Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarına geldim. Burada  da yolda bir araç durdurup Batman'a ulaşarak ailemin yanına gittim. Kendimi iyi  hissetmediğim için bir süre evde kaldım."
 
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini anlatan İ.A,  "Üzerime atılı suçlamaları bu haliyle kabul ediyorum. Ben tutuklanırsam  cezaevinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kaldığı odalarda kalmak  istemiyorum. Onlarla görüşmek istemiyorum. Bana zarar da verebilirler. Artık  onlarla görüşmek istemiyorum. Örgütle bağımı tamamen kopardım." dedi.
 
Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Etkin Pişmanlık"  hükümleri uygulanan İ.A'nın, adli kontrol şartıyla ailesine teslim edildiği  öğrenildi.