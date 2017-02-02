Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine verilen talimat ile 8 ayrı ilde, 14 ayrı adreste, 14 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.