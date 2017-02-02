Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine verilen talimat ile 8 ayrı ilde, 14 ayrı adreste, 14 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
'Bylock' kullanan 14 emniyet mensubuna gözaltı kararı
02.02.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Bylock' kullandığı belirlenen 14 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,polis,gözaltı,Bylock,
443541 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443541.aspx
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