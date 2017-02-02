Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş H.E. yürütülen soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.