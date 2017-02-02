Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş H.E. yürütülen soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı.
Karabük'te uzman çavuş FETÖ'den açığa alındı
02.02.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş açığa alındı.
Etiketler : Karabük,FETÖ,
443543 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443543.aspx
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