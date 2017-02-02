Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynakları her iki görüşmenin de dün gece gerçekleştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgar mevkidaşına Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması vesilesiyle tebriklerini iletti. Görüşmede her iki lider de Türkiye-Bulgaristan arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda kararlılıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki telefon görüşmesinde ise ittifakın genel durumuyla ve gündemiyle ilgili görüş teatisinde bulunuldu. Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının vurgulandığı görüşmede, müttefik ülkelerin de bu konuda samimi ve etkin bir tavır sergilememelerinin önemine işaret edildi.