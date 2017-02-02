Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ / ANKARA- Yıldırım gazetecilerin, teröristlerin iade edilmemesini hatırlatarak, “Almanya'da Eylül ayında Merkel için önemli bir seçim var. Merkel, belirli çevreler tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor olabilir mi?” sorusuna, “Merkel şunu unutmasın Almanya'da yaşayan 3.5 milyon Türk var, bunların çoğu da seçmen” cevabını verdi. Başbakan Yıldırım, Türkiye’yi ziyaret eden Alman Şansölyesi Merkel ile görüşmesinde FETÖ, PKK ve DHKP/C’li teröristlerin iadesini de gündeme getireceklerini söyledi. Yıldırım, “Ana konulardan bir tanesi bu olacak. Almanya'da gerek medyada, gerek siyasi platformda Türkiye karşıtı, husumet içeren faaliyetler görüşmede gündeme gelecek. Türkiye'nin sürekli bir hukuk devleti çerçevesinde hareket etmesini telkin edenlerin dönüp kendilerine bakmaları lazım. Binlerce terörle ilgili dosya var. Gerek iade, gerek yargılanma talebi var. Onları sorduğumuzda 'Bu yargının işi biz karışmayız' diyenler, Türkiye'nin darbe sonrası yaptığı iş ve işlemlere bal gibi karışma hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu çok gülünç bir durumdur. Dolayısıyla Almanya gibi AB'nin temel taşını teşkil eden, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortağı olan bir ülkenin, ezeli dostu bir ülkenin bu ikircikli duruma artık bir son vermesi gerekir. Sayın Merkel bu konuda hem bizimle hem cumhurbaşkanımızla görüşmeler yapacak. Ne yazık ki bölücü terör örgütü, şimdilerde de FETÖ terör örgütü Alman kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olarak yoğun gayret göstermekte. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Türkiye-Almanya dostluğuna zarar vermektedir. Bu bakımdan daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum” dedi.



"ÇOĞU DA SEÇMEN..."

Başbakan Yıldırım, “Almanya'da Eylül ayında Merkel için önemli bir seçim var. Merkel, belirli çevreler tarafından baskı altına alınmaya çalışılıyor olabilir mi?” sorusuna, “Merkel şunu unutmasın Almanya'da yaşayan 3.5 milyon Türk var, bunların çoğu da seçmen. Yani bir yerde bölücüleri memnun ederken, diğer yerde asli unsurları, Almanya için üreten, çalışan milyonlarca kardeşimizi de göz ardı etmemek, onları mutsuz etmemek lazım” cevabını verdi.