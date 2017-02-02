Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın geçtiğimiz pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının ardından Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik sürüyor.

Yunan askerinden gövde gösterisi



Son 3 gündür devam eden Yunan tacizlerinin ardından bugün sakinliğin yaşandığı Kardak kayalıkları çevresinde Yunan botunun yaptığı sınır ihlali gerginliğin yeniden tırmanmasına neden oldu. Türk karasularını ihlal eden Yunan botu, bölgede nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot tarafından kovalandı. Kayalıklar çevresinde Türk ve Yunan sahil güvenliği arasında yaşan it dalaşı zaman zaman devam ediyor.