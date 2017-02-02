Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve darbe propagandası yapan B.Ö., M.Y., M.Ş.Y., M.Ü.Ş. ile Ş.Y. isimli şahıslara yönelik mahkemeden alınan kararla operasyon düzenlenmiş, şahısların ikametlerinde arama yapılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan B.Ö., M.Y., M.Ş.Y. ve M.Ü.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi de sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere çıkarıldı.