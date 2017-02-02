Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya taziyelerini iletti. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Sancaklı'yı telefonla aradı. Görüşmede, merhume Hülya Sancaklı'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Sancaklı ile yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.