Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

ALMAN GAZETECİ REFERANDUMU SORDU

İki liderin açıklamalarının ardından soru soran Alman gazeteci, Merkel'e Türkiye'deki referandumu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP ağzıyla soru soran gazeteciye tokat gibi yanıtlar verdi. "Referandum sırasında AGİT temsilcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiği yeni siyasi sistemde de önemli olduğunu söyledim. Muhalefet her demokrasi için önemli" cevabını veren Merkel'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı.

ERDOĞAN, CHP'Yİ YALANLADI

Erdoğan, anamuhalefet partisi CHP'nin ortaya attığı iddiaları sert sözlerle yanıtladı:

"YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI YİNE VAR"

"Şu anda yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı muhalefetin özellikle güçler ayrılığıyla alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, doğruluk payı yoktur. Yasama, yürütme ve yargı yine var. Söz konusu değil. Bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilecek."