Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Şubat’ta başlayacak FETÖ/PDY duruşması için hazırlanan MUTSO salonunda mahkeme heyetinin, sanıkların, avukatların ve izleyicilerin oturacağı alan belirlenerek 20 Şubat’a hazır hale getirildi. Salonda incelemelerde bulunan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, “Davanın ehemmiyeti gereği, biz salona giriş çıkışı kontrollü olarak gerçekleştirmek arzusundayız. Bu kapsamda duruşmaları takip edecek basın mensubu arkadaşlarımızın da 10 Şubat tarihine kadar 2. Ağır Ceza Mahkemesine basın kartları ile birlikte yazılı olarak müracaat etmelerini istiyoruz. İlimizde inşallah sağ salim bu yargılamayı yapacağız. Devletimiz büyük, bunun da üstesinden gelir. Davanın ağırlığına uygun salon hazırladık. Bu konuda gerçekten de Ticaret Odası Başkanı salonu bize tahsis ederek bir incelik gösterdi” dedi.

“ÖZGÜL AĞIRLIĞI BAKIMINDAN BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR DOSYA YOK"

Sanık sayısında bir değişiklik olup olmadığı sorulan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Topuz, “Bir değişiklik yok. Biliyorsunuz iddianamemizde 47 kişi şüpheliydi. Üçü firari 44 sanık hakkında kovuşturma başladı. Ziyadesi ile güvenlik tedbiri alınacak. Çünkü belki 15 Temmuz süreci ile ilgili olarak bundan daha büyük davalar vardı. Örneğin akıncılar ile ilgili. Ama özgül ağırlığı bundan daha ağır olan dava yoktu. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın taraf olduğu aşağı yukarı tek dosya sanırım. Bunun ağırlığına uygun çalışmalarımız da o yönde yürüyor dikkat ettiyseniz” dedi.

SALONU AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU PERSONELİ HAZIRLADI

Salonun hazırlanması ile ilgili bilgi veren Başsavcı Topuz, “Açık Ceza İnfaz Kurumumuz var. Oradaki personelim bu mefruşatın hepsini onlar hazırladı. Onlar ile birlikte burayı planladık” dedi.