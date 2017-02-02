Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Suriye sınırında modüler beton ile inşa ettiği duvarın 367 kilometresinin tamamlandığı belirtildi. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden başlayıp Hatay'a kadar uzanan 911 kilometrelik Suriye sınırında yapılan duvarın yüksekliğinin 3 metre olduğu kaydedildi.

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

TOPLAM 4 METRE YÜKSEKLİK

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında yapılan 3 metre yüksekliğindeki betonun üzerine de 1 metre yüksekliğinde tel örgü konulacağı belirtilirken, sınırın fiziki engel teşkil eden beton duvar dışında elektronik sistemlerlede kontrol edileceği vurgulandı.