Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Gürel, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi tarafından soruşturma kapsamında dün açığa alınmıştı.

BABASINA SARILIP AĞLADI

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Gürel hakkında gözaltı kararı çıkarması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince gözaltına alınarak emniyette sorgulandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gürel, adliye önünde kendisini bekleyen babası İbrahim Gürel'e sarılarak ağladı.

"ZERRE KADAR BİR ŞEY YOK"

Karabük Adliyesi önünde oğlu Alper Zeki Gürel'in getirilmesini bekleyen baba İbrahim Gürel, gazetecilere açıklama yaparak, "Zerre kadar FETÖ ile ilgili bir şey bulsunlar onu evlatlıktan reddetmeye hazırım" dedi.