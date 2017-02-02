Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasındaki görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınından alınan bilgiye göre görüşmede şu başlıklar öne çıktı:

TERÖRİSTLERİ BESLEMEYİN

Görüşmede PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında endişeler paylaşıldı. Örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi.

DİTİB HAKKINDAKİ KARA PROPAGANDA

Özellikle Alman medyasında DİTİB ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu vurgulanarak, DİTİB'in (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu hatırlatıldı.

Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2016 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşmenin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımlar görüşüldü.

REFERANDUMDA TÜRK VATANDAŞLARINA KOLAYLIK SAĞLANMASI

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa referandumunda oy verebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması talebi dile getirildi.

ALMAN MAKAMLARININ YALAN YANLIŞ AÇIKLAMALARI

Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda Alman makamları tarafından zaman zaman yanlış, eksik ve yanlı bilgilere dayanan açıklamalar yapıldığına dikkat çekildi.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Geri Kabul Anlaşması neticesinde Ege Denizi'nde yaşanan ölümlerin sona ermesinde Merkel'in katkılarının önemli bulunduğu ifade edildi ve Avrupa Birliği'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği hatırlatıldı.