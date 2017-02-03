Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü mevkiinde saat 02:35 sıralarında yerin 5.3 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Düzce'de deprem oldu
03.02.2017 - 07:57 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 07:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : düzce,
443708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443708.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER