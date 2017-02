Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminden önce İzmir merkezli olarak kurulan FETÖ ile sivil mücadele platformu olan TAY-DER, kısa sürede Türkiye genelinde temsilcilikler açmaya başladı. Gittiği her noktada FETÖ’yü anlatan dernek yöneticileri, Amerika’daki Türklerle de bağlantıya geçerek FETÖ liderinin kaldığı Pensilvanya’da dernek temsilciliğinin açılması için çağrı yaptı. TAY-DER, bu çağrıya kısa sürede olumlu yanıt aldı ve dernek temsilciliğinin Gülen’in yaşadığı Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde de açılması için çalışmalar başladı.

"TAHMİNEN 1-2 AY İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇECEKTİR"

FETÖ lideri Fethullah Gülen’i huzursuz etmek için Av. Münevver Akalın girişimiyle ve Türk Amerikan Derneği Başkan Vekili Yusuf Necati Özer’in desteğiyle Pensilvanya’da dernek kurmaya başladıklarını ifade eden TAY-DER Başkanı Muhammet Gömük, "Derneğimizin hazırlığını bitirmek üzereyiz, tahminen 1-2 ay içerisinde faaliyete geçecektir. Amerika’da kültür dernekleriyle devamlı istişare halindeyiz. Şu an New York’ta temsilciliğimiz var ve Amerika’nın Pensilvanya eyalatinde kuracağımız dernek için sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek izin alacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi FETÖ ele başı Gülen’in inine gireceğiz. Biz orada, onları huzursuz etmek için çalışacağız. Artı biz bunlara dilekçede yazdık geçenlerde, Fethullah’ı iade etmeleri için. Amerika Gülen’i vermezse, bizde onu orada huzursuz edeceğiz" dedi.

Gömük, şöyle devam etti:

"Biz sivil toplum örgütleri olarak devamlı hükümete destek olmamız gerekiyor, Cumhurbaşkanımızı tek bırakmamak açısından. Cumhurbaşkanımızın sivil toplum örgütlerine ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanımız da her zaman diyor halkım olmadan, halk desteği olmadan teröre bir şey olmaz, terörü yok etmek için halkın desteği şart. Amacımız doğrultusunda dernek temsilciliğimizi birçok ilde kurduk. İzmir merkez olmak üzere şu anda 10’a yakın ilimizde temsilciliğimiz var. Artı yurt dışından da destekler geliyor, dernek kurmak isteyenler var. Türkiye Cumhuriyetlerinden de var, çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Ayrıca derneğimizde 40’a yakın avukat var. Geçtiğimiz günlerde ben Cumhurbaşkanımıza bir mektup ilettim. TAY-DER bünyesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nü ve diğer terör örgütlerini anlatan hukukçularımız ve terör uzmanlarımız var. Tüm Türkiye’de bunları anlatan ülkeye ve milletimize ne kadar zarar verdiğini anlatan konferanslar düzenleyerek bu işe talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızdan haber bekliyoruz."