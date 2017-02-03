Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
12 ilde 14 asker FETÖ’den gözaltına alındı
03.02.2017 - 12:22 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.
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