Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.