Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 6 Ocak tarihinde açıklanan “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı ile ilgili Şanlıurfa’da görev yapan gazetecilere bilgi verdi. Bağlı, yaptığı açıklamada konu ile ilgili yerel medyanın büyük önem arz ettiğini söyledi. Gerçekleştirilen toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı’nın yanı sıra SGK Kurum Daire Başkanı Satılmış Çelik, SGK İl Daire Başkanı Murat Aygün, SGK İl Müdürü İsmail Ünlü ile İŞKUR, İl Müdürü Sait Ardan katıldı.



Toplantıda konuşan Bağlı, “Çalışma hayatında milli seferberlik başlangıcı, bakanımızın başkanlığında Konya’da start verdi. Her cuma yine bakanımızın da talimatıyla bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, genel müdürler, kurum yardımcıları şeklinde ekipler oluşturularak, asgari 5 kişilik grup İŞKUR’dan SGK’dan Anadolulun muhtelif ilerine gidip, işçi ve işveren taraflarıyla organize sanayi bölgesindeki işverenlerle, sanayi ve ticaret odası ile emeklilerle, asgari ücretlilerle, işsizlerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemek. Anında çözülmesi gereken sorunları yerinde çözmek için gezeceğiz. Ankara’da gündeme getirilmesi gereken sorunları da merkeze taşıma hususuyla 4 haftadır yoğun bir kampanyanın içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.Yapılan toplantının ardından Bağlı ve beraberindekiler, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçilerle istişare toplantısına katılmak için SGK’dan ayrıldı.